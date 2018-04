Rekordmange ulv felt i lisensjakta

innenriks

– Årets lisensfellingsperiode har gitt de høyeste antall fellinger noensinne. Årsaken er at det ble satt en høyere kvote enn tidligere, og at Klima- og miljødepartementet for første gang åpnet for felling i etablerte revir, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mars, og direktoratet legger fredag fram det endelige resultatet: 27 ulv er felt i region 4 og 5 (Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark. En ulv ble dessuten felt av et kommunalt jaktlag på Hadeland i Oppland.

