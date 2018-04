Fremdeles høy luftforurensning i flere byer

innenriks

Fredag ettermiddag var det røde varselnivåer i både Bergen, Gjøvik, Sarpsborg, Porsgrunn, Skien og Oslo.

Ut over helga faller belastningen på hovedstaden, men samtidig er det fortsatt varslet farenivåer for byene langs E18 i Telemark, i tillegg til Kristiansand og i Bærum. Det samme gjelder for Elverum og Lillehammer.

For alle disse områdene er det en betydelig helserisiko for barn med astma og bronkitt. De bør unngå å oppholde seg utendørs. Det gjelder også voksne med luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer.

Mye strøing

Etter dager med høye nivåer for luftforurensning rundt flere norske byer, var det ventet litt bedre forhold i helga.

– Vi har toppene i rushtiden. I helgene ser vi at nivåene går ned, sier kommunikasjonssjef Christine Solbakken i Norsk institutt for luftforskning (NILU)

Det er svevestøv fra veiene som skaper luftforurensningen på denne tiden av året. Det skjer hvert år. Strøing mot glatta og piggdekk er årsaken. Dette året har snøen smeltet fort, det har heller ikke regnet særlig og dermed frigjøres støvet i lufta istedenfor å renne vekk.

– Det ligger også mer enn vanlig støv i veiene. I Oslo er det blitt brukt tre ganger mer grus enn normalt, sier seniorforsker Dag Tønnesen i NILU.

Han legger til at det heller ikke ville nyttet å salte med såpass mange kuldegrader som det har vært.

Daglig varsel

Så lenge luftforurensningen er høy, anbefaler Folkehelseinstituttet at barn med luftveislidelser som astma og bronkitt og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser å redusere utendørsaktiviteten og unngå å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

NILUS nettside Luftkvalitet.info viser varsel for luftkvaliteten i Oslo, Stavanger, Bærum, Lillehammer, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Tromsø, Bergen, Elverum, Drammen, Trondheim, Gjøvik, Halden, Harstad, Lillestrøm, Mo i Rana, Narvik, Sarpsborg, Sør-Varanger, Ålesund, Bodø, Hamar, Lillesand, Lørenskog, Moss, Stavanger og Tønsberg.

