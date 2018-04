Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn i industrien

innenriks

Arbeidstilsynet mener at mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. Under en tilsynsaksjon i løpet av tre uker i februar og mars avdekket Arbeidstilsynet mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler i halvparten av tilsynene.

– Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten vern er det lett å få fingre og kroppsdeler inn i maskinen. Dette er dessverre et vanlig ulykkesscenario, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

90 har mistet livet siden 2000

Totalt ble det gjennomført 219 tilsyn under aksjonen, og flest tilsyn ble det gjort i metallvareindustrien og trevareindustrien. Det ble gitt reaksjoner på regelverksbrudd i omtrent tre av fire tilsyn, og Arbeidstilsynet stanset bruken av en eller flere maskiner i 29 virksomheter.

– Det er alltid arbeidsgivers ansvar å sørge for at maskinene er sikre i bruk. Og kravet til sikkerhet gjelder om maskinen er helt ny eller over hundre år. Eldre maskiner skal gjøres sikre ved å ettermontere verneinnretninger, sier Vollheim.

Siden 2000 har 90 ansatte mistet livet på jobb i industrinæringen.

– Altfor dårlig

Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg (Frp) reagerer på at det ble avdekket regelbrudd i så mange som tre av fire undersøkte bedrifter.

– Tallene som kommer fram her er altfor dårlige og her har bedriftene et betydelig forbedringspotensial. Jeg forventer at bedriftene nå tar grep, sier Wiborg.

Han understreker at norsk arbeidsliv skal være trygt.

– Denne regjeringen har styrket Arbeidstilsynet slik at vi nå har flere kontroller og i større grad avdekker dem som bryter loven og kan luke ut de useriøse arbeidsgiverne. Vi har også økt straffenivået for arbeidslivskriminalitet, sier Wiborg.

Stortingsrepresentant Arild Grande fra Ap reagerer kraftig på det han kaller en ansvarsfraskrivelse:

– Sannheten er at regjeringen bidrar til å forsterke problemene med useriøsitet og regelbrudd i arbeidslivet. Wiborg og regjeringen undergraver det organiserte arbeidslivet med angrep på arbeidsmiljøloven og ved at de gjør det dyrere å være medlem i en fagforening. Vi må stramme kraftig inn på innleie og styrke fagforeningene slik at samarbeidet og HMS-kulturen på hver enkelt arbeidsplass blir bedre, sier Grande.

