Bombegruppen fjerner mistenkelig gjenstand fra leilighet i Oslo

Politiet fikk ved 18-tiden torsdag melding om at en person i en leilighet på Rosenhoff var skadd og trengte hjelp. På bakgrunn av opplysningene de fikk, valgte politiet å bevæpne seg da de rykket ut til adressen. Da de ankom leiligheten, fikk de raskt kontroll på tre personer. En av dem var lettere skadd og fikk behandling på stedet.

– En av personene er pågrepet, mens de to andre har status som vitner, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB. Han vil ikke utdype ytterligere hva som har skjedd i leiligheten.

Ifølge politiet dreier det seg om en mann i slutten av 30-årene.

Mistanke om eksplosiver

Årsaken til at politiet valgte å bevæpne seg, var at de fikk melding om at det kanskje kunne være våpen i leiligheten. Stokkli sier til Dagbladet at det ikke ble funnet våpen i leiligheten, men at patruljen på stedet fikk opplysninger om at det kunne være eksplosiver der.

Ved 23-tiden opplyste politiet at det de har gjort et interessant funn.

– Vi har funnet noe som kan bekrefte at meldingene vi fikk innledningsvis kan stemme. Om det er eksplosiver vet vi ikke, vi fikk ikke markering på hund tidligere i dag, men andre undersøkelser tilsier at vi bør gjøre ekstra undersøkelser av denne gjenstanden, sier innsatsleder Tore Barstad til NRK.

I 0.30 tiden opplyser operasjonsleder Line Skott til NTB at bombegruppen er i ferd med å fjerne gjenstanden fra leiligheten for videre undersøkelser.

Naboer evakuert

Politiet vil ikke utdype hva slags eksplosiver det eventuelt er snakk om, men sier det ikke er fare for folk i området. Et tilstrekkelig stort område var sperret av, og nødvendig evakuering er foretatt fra omkringliggende leiligheter.

– Det er i hvert fall snakk om to eller tre nærliggende leiligheter i samme etasje, og leiligheten nedenfor. De var ikke hjemme, men ble varslet. De vil nok snart få beskjed om at bombegruppa er ferdig på stedet, sier Skott.

