Statoil tildeler milliardkontrakt til Aibel

Jobben innebærer opprustning og vedlikehold av skipet. I tillegg skal oljeserviceselskapet Aibel installere utstyr ombord for å redusere utslipp til luft.

– Vi er glade for at vi i dag kan tildele Aibel dette oppdraget. Aibel har flere gode leveranser bak seg og har vist at de har både kompetanse og evne til å håndtere denne type komplekse prosjekter, sier direktør for prosjektutvikling Torger Rød i Statoil.

Lagerskipet er ventet å ankomme verftet i Haugesund i begynnelsen av juli 2018. Rundt 600 medarbeidere vil jobbe med prosjektet som er ventet ferdig årsskiftet 2019/2020.