Snart 1 million fritidsbåter i Norge

Med en total kystlinje på over 100.000 kilometer er det ikke rart at båtliv står høyt i kurs hos nordmenn. I 2012 ble derfor Båtlivundersøkelsen gjennomført av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i samarbeid med en rekke andre organisasjoner.

I 2012 viste undersøkelsen at det var totalt 750.100 fritidsbåter i Norge. Det inkluderer både kanoer og kajakker, joller og robåter, motorbåter og seilbåter. Båtlivsundersøkelsen 2018, som ble lagt fram under fritidsbåtkonferansen i Haugesund torsdag, viser at det nå er totalt 948.000 båter i Norge.

Undersøkelsen viser at det finnes en eller flere fritidsbåter i mer enn 30 prosent av norske husholdninger med personer i alderen 18–74 år. Resultatene viser en økning på 6 prosentpoeng fra forrige måling i 2012.

Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt uten overnattingsmulighet der antallet har økt fra 291.000 i 2012 til 402.000 ved inngangen til 2018. Det er også verd å nevne at antall kanoer og kajakker har mer enn doblet seg på de siste seks årene og økt fra 80.000 til 170.000. For første gang er det registrert antall vannscootere (som ikke var lovlig i Norge for seks år siden), hele 10.000.

Båttettheten er størst i Nord-Norge og på Sør- og Vestlandet der flere enn hver tredje husstand har båt og lavest i hovedstadsregionen der «bare» en av fire er båteiere.

Undersøkelsen viser også at innføringen av redningsvestpåbudet har hatt innvirkning. I 2012 svarte rundt halvparten av de spurte at de alltid har på seg godkjent flyteplagg. I den nye undersøkelsen svarer to av tre det samme.

