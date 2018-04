Sjeldent kraftig jordskjelv rystet Møre og Romsdal

innenriks

Ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk (NNSN) hadde skjelvet episenter rundt 110 kilometer vest for Molde. De beregner styrken til 3,8.

Norsars jordskjelvobservatorium på Kjeller har på sin side målt styrken til 4,0.

– Slike jordskjelv registreres bare én til to ganger per år i Norge. Til å være på det norske fastlandet var skjelvet svært kraftig, sier Dominik Lang, avdelingsleder for jordskjelvrisiko ved Norsar, til NRK.

Skjelvet ble merket av flere, og folk i Ulstein, Brattvåg, Valderøya, Ålesund, Godøya, Ellingsøy og flere andre steder i Møre og Romsdal sier til Sunnmørsposten at de merket godt at det ristet. Ifølge NRK ble det også merket av folk i Nordfjord i Sogn og Fjordane.

Flere av dem som merket skjelvet, sier at de aldri har opplevd lignende. Aslak Sødergren, som bor på Roald på Vigra like nord for Ålesund, beskriver skjelvet som «knallhardt».

– Jeg ble nesten redd. Det var helt forferdelig. Skjelvet varte i kanskje 10–15 sekunder, og hele huset buldret, sier han til avisen.

Politiet i Møre og Romsdal har ikke fått meldinger om personskader eller materielle skader som følge av skjelvet.

