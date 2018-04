Rødt tar norsk Syria-støtte til kontrollkomiteen

innenriks

Militsene som i ett år fra høsten 2016 ble trent opp av norske soldater, skulle kjempe mot IS, ikke mot president Bashar al-Assads styrker i Syria. Men kilder i opprørsgruppene er overfor Klassekampen klare på at de hele tiden har kjempet ikke bare mot IS, men også mot Assad.

– Vi vil be kontrollkomiteen om å kalle utenriksministeren og forsvarsministeren inn på teppet for å få klarlagt fakta, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Når visste de hva? Hva gjorde de for å få informasjon? Hvor lenge har de vært klar over at disse militsene driver regimeskiftekrig? utdyper han.

Statsminister Erna Solberg (H) viste til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet da saken ble diskutert i og etter Stortingets muntlige spørretime onsdag. Hun viste til at oppdraget nå er avsluttet og flyttet til Irak, og til at hun alt i 2016 advarte mot usikkerhet knyttet til militsenes fremtidig lojalitet.

Men hvis de norskstøttede militsene har kriget mot Assads styrker, vil det være i strid med mandatet fra Stortinget, påpeker Rødt.

