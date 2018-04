Rådgiver og megler tiltalt for innsidehandel og markedsmanipulasjon

innenriks

Nå er investeringsrådgiveren for et internasjonalt fond og Arctic-megleren tiltalt for markedsmanipulasjon og innsidehandel, fordi de ifølge tiltalen først påvirket obligasjonskursen og deretter handlet i obligasjonene selv om de satt med informasjon om at kursen var påvirket.

Megleren er også tiltalt for brudd på god forretningsskikk.

Etter det NTB får forklart, mener Økokrim at de to ville presse ned markedsprisen da de solgte obligasjoner verdt 10 millioner kroner for 77 prosent av verdien. Obligasjonene hadde inntil da blitt omsatt for 89 prosent av sin verdi. Da denne transaksjonen var gjennomført, ble det kort tid senere gjennom ytterligere to transaksjoner kjøpt obligasjoner verdt 125 millioner kroner for 80 prosent av pålydende, ifølge tiltalen.

– Påtalemyndigheten mener markedsmanipulasjonen ble gjennomført via salget, og at de tiltalte hadde innsideinformasjon om at kursen var manipulert da kjøpet ble gjennomført, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.

Forsvarerne i saken mener Økokrims gjerningsbeskrivelse er skjev og tendensiøs, og at forholdene som er beskrevet, uansett ikke rammes av lovens forbud mot markedsmanipulasjon, ifølge E24.

– Vi finner det uforståelig at Økokrim etter hva de har vært gjennom de siste årene, velger å ta ut en slik tiltale, som åpenbart vil ende med frifinnelse, sier advokat Anders Brosveet, som representerer investeringsrådgiveren, til nettstedet.

Det internasjonale fondet har vedtatt et inndragningsforelegg på vel 13,8 millioner kroner.

– Fondet har ikke vært mistenkt for å ha begått noe straffbart, men har mottatt et utbytte fra obligasjonshandlene og har vedtatt et inndragningsforelegg, sier Koss.

