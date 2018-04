Oslo-politiet lot være å varsle om skyting på åpen gate

innenriks

Ved 13.20-tiden onsdag 4. april ble det avfyrt minst ett skudd på åpen gate omtrent 300 meter fra Sentrum politistasjon. Hovedårsaken til at hendelsen ikke ble offentlig kjent før to uker senere, er at politiet ikke meldte fra verken via Twitter eller andre kanaler. Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt sier politiet fikk melding om skytingen først klokken 13.42. Hun understreker overfor VG at politiet ikke gikk aktivt inn for å tie.

– I denne saken fikk vi melding en stund etter at en person hadde hørt et smell. Det var en ubekreftet, forsinket melding som kom inn til oss. Dette var hørt på lang avstand, skriver Grøndal i en epost til avisen.

Hun erkjenner at politiet burde varslet offentligheten etter hvert som politiet fikk opplysninger som underbygde at det skulle ha vært skyting.

– Da meldingen kom inn, var det først behov for å få bekreftet opplysningene. Da vi etter hvert fikk inn flere opplysninger i saken, burde vi informert om hendelsen, skriver Grøndal.

Ifølge VG mener politiet at skuddet var rettet mot en bestemt person. To menn på henholdsvis 24 og 33 år er varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk på bakgrunn av hendelsen. 24-åringen nekter straffskyld, mens 33-åringens advokat ikke ønsker å kommentere saken. Politiet har også etterlyst en mulig tredje gjerningsperson. Personen det ble skutt mot, ble trolig ikke truffet, ifølge politiet.

