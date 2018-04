Veterinærhøgskolen: Flere dyr har dødd som følge av treg postgang

innenriks

Professor Stein Istre Thoresen, som er ansvarlig for diagnostiske analyser ved Seksjon for klinisk patologi ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) Veterinærhøgskolen, opplever stadig oftere at prøvesvar ikke blir levert når de skal, skriver Dagsavisen.

– Vi kan ikke gå i detalj som gjør det mulig å identifisere dyr eller eiere. Likevel kan vi bekrefte at det har skjedd opptil flere ganger at prøvesvar kommer så sent til veterinær at det er for sent for det syke dyret, sier Thoresen.

Han understreker at konsekvensene av et dårligere posttilbud på grunn av både stans i postutleveringen på lørdager og avviklingen av A-post fra årsskiftet kan få fatale konsekvenser.

Posten Norge er villig til å finne andre løsninger for dem som har spesielle behov.

– Dersom Veterinærhøgskolen har spesielle behov, er de mer enn velkomne til å ta kontakt med oss for å finne løsninger, sier pressesjef John Eckhoff til Dagsavisen.

Han viser til at sykehusene har valgt å inngå avtale om ekspresstjenester for å få fram viktige biologiske prøver i tide.

(©NTB)