Frode Bergs forsvarere vurderer nye bevis

Helt siden han ble pågrepet av russisk politi før jul, har Frode Berg gitt samme forklaring på hva han skulle foreta seg under sitt besøk i Moskva. Han hadde en konvolutt med 3.000 euro. Pengene hadde han fått av to bekjente med beskjed om å postlegge dem i Moskva, skriver VG.

Bergs forsvarere har jobbet med å finne ut om de to har koblinger til norske myndigheter.

– Etterforskningen nærmer seg slutten, og vi vil derfor vurdere om det er opplysninger vi kan presentere i forbindelse med det kommende fengslingsmøtet, men vi har ikke konkludert, sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, til avisen.

Han sier det også kan være aktuelt å legge fram opplysningene senere.

FSB mener 62-åringen har spionert på vegne av norsk etterretning, og at pengene har gått til å betale en russisk statsborger for opplysninger om den russiske nordflåten. Berg har hele tiden nektet for alle anklager.

Den russiske advokaten Ilja Novikov, som er forsvarer for nordmannen i Moskva, har tidligere antydet at Berg kan ha blitt lurt av den norske etterretningstjenesten.

