Stor snøskredfare i Nordland

Ifølge Varsom.no har Ofoten, Salten og Svartisen i Nodland et rødt farenivå torsdag. Mer nedbør, mildvær og fravær av nattefrost vil øke faren for at de vedvarende svake lagene blir svekket slik at store skred kan gå, melder Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Det er også meldt betydelig snøskredfare tirsdag og onsdag i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Sør-Troms, Indre Troms, Lyngen, Tromsø, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Jotunheimen.

I flere av disse områdene er det ventet at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme.

De siste ukene har det vært over 25 snøskredhendelser i Nord-Norge, men det normalt går det to-tre skred i denne perioden.

