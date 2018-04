Høyesterett: Straffbart å si «jævla neger» i krangel

innenriks

Bakgrunnen for saken som ble behandlet av landets øverste domstol, var en krangel litt før klokka 2.30 natt til 15. august 2015.

24-åringen dyttet da til en annen mann, som har somalisk bakgrunn, hvorpå denne mannen svarte med å kaste en bakt potet i hodet på 24-ringen. 24-åringen har innrømmet at han deretter kalte den andre for «jævla neger». Også en politibetjent som var til stede, har forklart at disse ordene ble sagt gjentatte ganger.

Høyesterett skulle ta stilling til om ytringene ble rammet av straffelovens forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer, og har kommet fram til at det gjør de.

Da saken ble behandlet i Halden tingrett i 2016, ble mannen dømt til fengsel i ett år og seks måneder som en fellesstraff med to tidligere dommer.

24-åringen anket til lagmannsretten, som endret straffeutmålingen slik at ti måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han anket videre til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Påtalemyndigheten mener ytringene ble fremsatt som sjikane uten noe annet formål enn å nedverdige den fornærmede ut fra hans hudfarge. Høyesterett mener en mørkhudet innvandrer bør være strafferettslig vernet også i en situasjon hvor han er ute på byen. Retten påpeker imidlertid at denne hendelsen ligger i nedre sjikt for straffbarhet.

24-åringen mener utsagnet ble brukt som et hvilket som helst annet skjellsord under en krangel, og ikke skulle oppfattes som nedsettende ut fra hudfarge. Det var Høyesterett ikke enig i.

