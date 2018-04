30 gram hasj kan ha utløst parteringsdrap

innenriks

30 gram hasj

– Det viktigste er å få belyst hva som skjedde i leiligheten. De to drapstiltalte har akkurat samme forklaring. Så mener de antakelig at de er blitt enige om hva de skal si. Noe kan tilskrives rus, men det er et spørsmål om det også er andre motiver inne i bildet, sier 28-åringens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, til NTB.

De to mennene er tiltalt for å ha drept Myhre med en rekke kutt og stikk i hodet og overkroppen i en leilighet på Ammerud i Oslo i april 2016. Offeret døde av blodtap og pustevansker.

26-åringen har tilstått drapet, mens den eldste har forklart at han utøvde vold mot 35-åringen, for så å trekke seg.

Aktor, statsadvokat Alvar Randa, sier til NTB at påtalemyndigheten mener det er bevismessig dekning for å tiltale 28-åringen.

26-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier til NTB at hans klient har forklart at han var alene om drapet, at alt gikk i svart for ham, og at det skjedde i affekt og impulsivt.

Spørsmål om forvaring

I tiltalen som er tatt ut av førstestatsadvokat Katharina Rise, tas det forbehold om å legge ned påstand om forvaring for de to mennene, men ikke kvinnen.

– For to av de tiltalte vil denne saken absolutt dreie seg om forvaring. Vi tar forbehold om å legge ned påstand om forvaring på bakgrunn av de rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering om at det er fare for ny og alvorlig vold, sier statsadvokaten.

Bratlien tror aktor vil få problemer med å få medhold i en forvaringspåstand.

– Det er ikke mange saker hvor det er gitt forvaring når tiltalte ikke tidligere er dømt for voldsforbrytelser av betydning, slik min klient heller ikke er. Han var i jobb til fire måneder før drapet og opplever at det som skjedde, var situasjonsbestemt. Risikoen for at noe lignende skal skje igjen, er svært liten, også statistisk sett, sier Bratlien.

I alt fire rettssakkyndige følger saken som er berammet fram til 9. mai.

Ikke vinkelsliper

I tiltalen fremgår det at det blant annet ble brukt vinkelsliper for å partere liket. I sin innledning sa Randa at det var spørsmål om å låne en vinkelsliper, men utover det vil påtalemyndigheten konsentrere seg om kniver og økser.

Over 20 kniver og økser og slagvåpen er beslaglagt som knyttes til de tiltalte. Offerets overkropp ble funnet i en trillekoffert. Aktor sa i retten at ikke alle kroppsdeler er funnet.

– Ut fra saken slik jeg kjenner den, er det en uforståelig brutalitet som har funnet sted, sier Randa.