Utesteder som skjenker barn, kan få hardere straff

Partiene mener regelverket har blitt for liberalt og la torsdag fram et forslag for Stortinget om å stramme inn på utestedenes prikksystem, skriver NRK.

– Vi har fått innspill fra mange av storbyene våre om at dette er en utfordring. Spesielt det å kunne gripe inn når en ser at mindreårige blir skjenket eller får kjøpe alkohol, sier leder Olaug Bollestad (KrF) i helse- og omsorgskomiteen.

Om utestedene skjenker mindreårige, blir de i dag straffet med åtte prikker. Etter tolv prikker kan de miste skjenkeløyvet.

