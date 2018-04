Svinebøndenes inntekt stuper

innenriks

Tallene som utgjør grunnlaget for de tøffe forhandlingene mellom bøndene og staten viser at gjennomsnittsbonden må forvente en inntektsnedgang på 14.500 kroner fra 2016 til 2018. Størst inntektsnedgang har det vært for fjærfe- og svinebøndene.

– Det er dramatisk for bonden som skal betale regningene sine. Det er klart at vi har en utfordring med markedssituasjon på svin, men det er likevel viktig at dette er noe partene i jordbruksoppgjøret tar innover seg når de lager krav og tilbud, sier svinebonde Kristin Ianssen i Østfold til Nationen.

Hun håper forhandlingspartene finner løsninger som kan være positive for alle.

Organisasjonssjef Gustav Grøholt i Norsvin er ikke overrasket over nedgangen, men mener det er lite som skal til for å snu situasjonen.

– Nedgangen er som forventet og i henhold til våre prognoser. Den skyldes lavere priser og relativt høy omsetningsavgift, som en følge av overproduksjon eller for lite salg, som vi liker å kalle det. Hadde salget bare økt med rundt 2 prosent ville situasjonen vært en helt annen, sier Grøholt.

(©NTB)