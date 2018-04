Forsøk på å stanse ulverettssak avvist av retten

innenriks

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) forsøkte før helgen å få Oslo tingrett til å avvise den bebudede rettssaken som skal starte om bare én uke. Verdens naturfond (WWF) har saksøkt staten fordi den mener ulveforvaltningen strider mot både Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale avtaler. Saken har sitt egentlige opphav i vedtaket om økt ulvejakt i fjor høst.

I et siste forsøk hevdet imidlertid USS, som er statens partshjelper i saken, å få hele rettssaken avvist fordi det ekstraordinære uttaket av ulv nå er gjennomført og lisensfellingsperioden er utløpt. Både tingretten og WWF ser imidlertid annerledes på saken og mener det er av stor prinsipiell verdi at rettsprosessen går sin gang.

Betydning for framtiden

– Etter rettens syn vil en avgjørelse knyttet til gyldigheten av disse vedtakene kunne få betydning for fremtidige saker. Dette tilsier en adgang til å prøve gyldigheten av vedtakene, selv om vedtakene er effektuert, slår tingretten fast.

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i WWF sier det hun er glad for at retten ikke ga USS medhold. Hun viser også til at Staten, som er hovedsaksøkt av WWF, ikke har ønsket at saken skulle avvises.

– Vi mener dette er sak av viktig prinsipiell betydning. Selv om mesteparten av disse lisensfellingene er gjennomført, er det avgjørende for oss at vi får en juridisk gjennomgang av ulveforvaltningen, sier Lomelde til NTB.

Ankes ikke

Hovedforhandlingene i saken skal starte neste tirsdag. Det er satt av fire dager til saken. Prosessfullmektig for USS, advokat Stein Erik Stinessen, sier til NTB mandag kveld at det ikke er aktuelt å anke kjennelsen videre ettersom hovedforhandlingen er så nært forestående.

– De samme spørsmålene vil også komme opp i hovedforhandlingene, sier Stinessen.

Totalt åpnet regjeringen for at 42 ulver kunne skytes i Norge i vinter. WWF-forsøkte å stanse jakten gjennom en midlertidig forføyning og det berammede søksmålet. Organisasjonen fikk avslag på forføyningen, men søksmålet går sin gang.

– Vi hadde i utgangspunkt tenkt vi skulle redde de ulvene som ble felt, men nå handler det om hvordan lovverket skal forstås med tanke på fremtidige jaktvedtak, sier Lomelde.

(©NTB)