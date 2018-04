innenriks

Like før midnatt melder politiet i Trøndelag at et isras truer noen hus i Vika nedenfor Bjørumsklumpen i Namsos.

Som følge av rasfaren har brannvesen og politi evakuert seks personer.

Politiet vil foreta en ny vurdering av situasjonen søndag morgen.

