Flere ungdommer vil ta utdannelse i Forsvaret

innenriks

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen sier han er godt fornøyd med de midlertidige tallene.

– Personellet er vår viktigste ressurs, og jeg er meget tilfreds med at Forsvaret oppfattes som et attraktivt sted å jobbe, sier han i en pressemelding.

Tallene er hentet inn 11. april, fire dager før fristen utløper. Basert på erfaring fra tidligere år forvente Forsvaret en god del søkere inn mot søknadsfristen.

Forsvaret har samlet all utdanning under Forsvarets høgskole og man kan nå søke krigsskole, det som er bachelor, rett fra videregående. For å bli befal må man nå ha førstegangstjeneste og jobbe som vervet spesialist i etterkant før man kan søke befalsskole.

– Omlegging til nytt personellsystem medfører selvfølgelig en risiko, men det ser altså ut som om mange har blitt motivert av mulighetene som ligger i den nye ordningen, sier Bruun-Hanssen.

Sjef Forsvarets høgskole, kontreadmiral Louise Dedichen, mener dette lover godt for det nye utdanningssystemet.

– Det er gledelig at så mange flere vil søke bachelorutdanning. Jeg tror kampen om plassene på opptaket blir tøffere enn på lenge, sier Dedichen.

