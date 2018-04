Ransmistenkt pågrepet under nytt ran i Troms

innenriks

Fredag kveld klokken 21 pågrep politiet i Troms en mann i 20-årene i forbindelse med et ran av en Shell-stasjon i Nordkjosbotn tidlig fredag morgen. Samtidig etterlyste de ytterligere en mann for ranet og ba ham melde seg for politiet.

Nytt ran

Klokken 3.18 natt til lørdag pågrep de mannen da han begikk et ran på en ny bensinstasjon i Tromsdalen i Tromsø.

– Han var maskert og hadde en kniv på seg. Han hadde en slik fremtoning at de ansatte utløste voldsalarmen og gikk og gjemte seg bak i butikken. Mens han forsynte seg med varer, kom vi til stedet og fikk pågrepet ham, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Karl Erik Thomassen, til NTB klokken 4.

Politiet var i området og lette etter mannen og dermed ble han pågrepet få minutter etter at voldsalarmen ble utløst.

Mannen var mistenkt i forbindelse med ranet i Nordkjosbotn. Politiet vil imidlertid ikke bekrefte hvilken rolle han hadde i forbindelse med dette ranet.

Truet med våpen

Under det første ranet, skal 20-åringen som først ble pågrepet ha truet de ansatte med noe som lignet en svart pistol, for så å forsyne seg med verdier fra kassa. Ifølge politiet bekreftet overvåkningsbilder at han hadde våpen på seg.

– Vi har ikke funnet pistol på ham, men vi skal blant annet gjennomsøke bilen som ble brukt, sa Thomassen til NTB klokken 1. Under ranet fikk mannen med seg et mindre pengebeløp og noen tobakksvarer.

Mannen i 20-årene er tidligere straffedømt, bekrefter politiet.

(©NTB)