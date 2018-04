Person etterlyst etter politiaksjon i Tysfjord

innenriks

– Politiet har i kveld hatt en aksjon i forbindelse med søk etter en etterlyst person, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Troms politidistrikt til NTB like før klokken 2. Ifølge VG fant aksjonen sted i Kjøpsvik.

Det var Avisa Nordland som først fikk inn flere tips om bevæpnet politi på fergekaia rundt klokka 23 fredag kveld. Like over midnatt opplyste politiet at aksjonen pågikk, men ville ikke si hva aksjonen gjaldt.

Bernhoft sier til NTB at de ikke har gjort noen pågripelser.

– Vi kommer ikke til å gi noen ytterlige kommentarer i saken, fortsetter han.

