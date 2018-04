Familie på tre fra Sandnes omkom i campingvognbrann

innenriks

Etterforskningsleder Per Gunnar Kvame i Sørvest politidistrikt opplyser at de omkomne er sendt til obduksjon. Det vil trolig ta noen dager før politiet har sikker identifikasjon. Det er ikke flere savnede etter brannen.

Kommunens kriseteam arbeidet på stedet utover formiddagen for å ivareta campinggjestene som ble evakuert til en restaurant i nærheten.

Politiet arbeidet lørdag på brannstedet med kriminalteknikere og annet personell som avhørte en rekke vitner på campingplassen.

– Vi vet ikke hvor brannen startet. Det har heller ikke vitner gitt oss noen gode opplysninger om. Vi håper de kriminaltekniske undersøkelsene skal gi oss et svar på det, sier Kvame.

Han opplyser videre at etterforskningen pågår for fullt og legger til at politiet ikke vil komme med flere opplysninger i saken lørdag.

Helt utbrent

Kvame betegner campingvogna der de tre omkomne ble funnet som helt utbrent.

– Det var en kraftig brann, så andre campingvogner kan også ha blitt brannskadd. Men det er ikke meldt om andre personskader, sier han.

Politiet fikk melding om brannen klokka 5.24. Campingvogna var overtent da nødetatene kom til campingplassen på øya Sokn rett nord for Stavanger.

Operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt sa til NTB i 6-tiden lørdag at det først hadde vært sterk vind i området, men den avtok, noe som avgrenset skadeomfanget. Klokka 6.15 meldte brannvesenet at ilden var slukket.

Campinggjester i sjokk

Campinggjestene er i sjokk etter nattens tragiske hendelse, ifølge Stavanger Aftenblad. Noen tok turen bort for å se den utbrente vogna, som politiet har sperret av og dekket med en presenning.

– Alle er berørt av det som har skjedd. Det er helt forferdelig, sier Åshild Egeli, talsperson for velforeningen på Sokn Camping.

Marit Wang og hennes mann sov i campingbilen like ved den utbrente campingvogna.

– Jeg våknet plutselig av et stort smell. Først trodde jeg noen skøyt opp raketter. Mannen min løftet på gardinet og så at campingvogna ved siden av sto i full fyr, sier hun.

Politiets innsatsleder Helge Hagen opplyser at den sterke varmen førte til skader på nabovogna.

– Den har fått sprekker i rutene på grunn av varmeutvikling. Heldigvis var det vindstille i natt. Ellers kunne dette fått helt andre konsekvenser, sier Hagen.