Vitner la gjerningsmann i bakken etter gullsmedran i Stavanger

Meldingen om hendelsen i gullsmedforretningen i gågata Østervåg kom klokka 11.14 fredag formiddag.

Politiet har pågrepet en mistenkt 21 år gammel gjerningsmann, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Flere personer holdt ham nede. Vi er på stedet og avhører vitner, sier operasjonsleder Helene Strand ved Sørvest politidistrikt til NTB.

Overfor Stavanger Aftenblad sier et av vitnene, Tom Erik Eltervåg, at han tok opp jakten på gjerningspersonen.

– Jeg fikk inn en krokfot, men tok ham ikke igjen før i trappene mellom Mediegården og St. Petri. Her veltet vi inn i buskene, sier Eltervåg til avisa.

Eltervåg oppgir at raneren kjempet imot, før flere personer hjalp ham med å få kontroll på mannen. Vedkommende skal, ifølge Stavanger Aftenblad, ikke ha brukt våpen under ranet.

Overfor avisa sier et vitne at én ansatt fikk hendene stripset fast og tape over munnen. Politiet bekrefter at en person blir behandlet i forbindelse med hendelsen.

