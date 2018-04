Juridisk direktør avviser presedens etter erstatning for seksuell trakassering

innenriks

Torsdag ble det kjent at tidligere forsker ved Universitetet i Oslo, Birgitte Moesgaard Henriksen, får erstatning fra Statens pensjonskasse etter et forlik. Erstatningen får hun for yrkesskade som hun mener er et resultat av seksuell trakassering i tiden da hun var doktorgradsstipendiat ved universitetet.

Henriksens advokat John Christian Elden sa til universitetsavisen Uniforum torsdag at han tror saken kan danne presedens for lignende trakasseringssaker i staten.

Fredag avviser juridisk direktør Rune H. Kristoffersen i Statens pensjonskasse at saken kan danne presedens, og sier at forliket kun gjelder for denne saken.

– Resultatet av en mekling vil bare ha påvirkning for partene, og vil ikke gjelde for andre saker, sier Kristoffersen til Uniforum.

