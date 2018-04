Grande til angrep på «illiberalt demokrati»

innenriks

I landsmøtetalen fredag kom Grande inn på Cambridge Analytica-skandalen og de «destruktive kreftene» som den har hjulpet.

– Trump og hans handelskrig, og Brexit som knapt noe menneske kan se for seg at det skal komme noe godt ut av, trakk hun fram.

Hun gikk også til angrep på land som Kina og dere begrensning av sosiale medier som ikke kontrolleres av myndighetene.

– Og særlig skremmende nå i den siste tiden, den ungarske presidenten, som har lovet at han, etter at han vinner valget, skal straffe dem som våget å stille til valg mot ham. Som åpent sier at han går mot det liberale demokratiet, og jobber for noe han kaller det illiberale demokratiet. Hva nå det måtte være, sa Trine Skei Grande.

