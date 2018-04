Drapsfrikjente brødre besøkte SKUP

innenriks

De to dukket overraskende opp på konferansens Late night-show fredag kveld. De siste 19 årene har de levd i skjul, fortalte de til de rundt 600 journalistene på konferansen.

– Vi kunne aldri snakke om saken til noen. Det kunne gjøre at noen ville skade oss, sa brødrene Christian Karlsson og Robin Dahlén.

De to ble først renvasket for drapet i slutten av mars i år.

Kevin ble funnet død på en brygge i Dottevik i Arvika 16. august 1998. De to brødrene ble raskt utpekt som de skyldige, men det ble ikke reist sak ettersom de to den gang var langt under den kriminelle lavalder.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT, laget av Dan Josefsson, som avslørte store feil i etterforskningen.

Josefsson har vunnet flere priser for dokumentaren, blant annet Svenska journalistpriset i 2017. Også han er på SKUP-konferansen for å fortelle om arbeidet med dokumentaren.

