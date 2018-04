Dødsårsak ikke bekreftet etter gravåpning i Kristiansand

innenriks

Den 42 år gamle sjubarnsmoren ble i september i fjor pågrepet og siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 66 år gamle samboer i 2014. Graven til faren ble åpnet i desember i fjor ettersom mannen aldri ble obdusert. Politiet mente den gang at dødsfallet var naturlig.

Onsdag fikk politiet rapporten fra rettsmedisinerne. I rapporten vises det til funn av spor etter et reseptbelagt legemiddel som virker sløvende, ifølge Fædrelandsvennen. Rettsmedisinerne mener det ikke kan utelukkes at dette kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Men 42-åringens forsvarer, Olav Sylte, mener resultatet av rapporten bidrar til å svekke siktelsen mot kvinnen.

– Politiet har uttalt tidligere at gravfunnet styrker siktelsen om giftdrap, men konklusjonen i rapporten svekker siktelsen, altså det stikk motsatte, sier han til VG.

Politioverbetjent Tor Kallmyr fra Kripos vil ikke kommentere saken, men sier:

– Denne rapporten danner et grunnlag for en rapport fra rettstoksikologisk institutt som, i den grad det er mulig, vil utdype de funnene som er gjort.

Kvinnen har helt siden hun ble pågrepet nektet straffskyld for de to drapene. Hun ble onsdag varetektsfengslet i fire nye uker av Kristiansand tingrett.

(©NTB)