Kvinne dømt for seksuell omgang med ung asylsøker

Dommen falt i Gjøvik tingrett. Ifølge Oppland Arbeiderblad må kvinnen betale 20.000 kroner i oppreisning.

Fornærmede, som bodde i et bofellesskap for enslige, mindreårige asylsøkere der kvinnen jobbet, er over den seksuelle lavalder. Kvinnen har innrømmet de faktiske forhold, men hevder hun ble presset til sex, og at hun fryktet for jobben sin om hun ikke gjorde som han sa. Asylsøkeren har forklart at det var kvinnen som tok initiativet.

«Tiltalte var en voksen dame, mens fornærmede var en ungdom som akkurat var kommet til Norge. I utgangspunktet var det i denne relasjonen tiltalte som var den sterkere part», heter det i dommen.

