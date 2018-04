Kunstnervenn reagerer på salg av Listhaug-maleri 

innenriks

– Jeg finner det ganske påfallende at man føler eierrettigheter til et kunstverk bare fordi man fjerner noe maling. Det mener jeg er som å stjele godteri fra barn. Jeg er ganske forbanna, rett og slett, sier Nord til VG. Han er kunstnerisk leder i Kube Bergen.

Det er studentene i Bergen, som snek seg ut på natta og tok ned det omstridte bildet av Sylvi Listhaug for å restaurere det, som har solgt det. Ifølge TV 2 skal gatekunstverket være solgt til en privat oppkjøper for minst 260.000 kroner. Studentene ønsker imidlertid ikke å kommentere saken lenger.

– Hvis det er slik at studentene har til hensikt å selge dette for egen vinning, så er det for meg uransakelig. Jeg tror ikke det gagner verken dem, kunsten eller samfunnet, sier Nord til Bergens Tidende.

Han har vært venn av kunstneren AFK, som står bak bildet, i flere år. Han sier kunstneren var på besøk hos studentene denne uka.

– Han var der for å ta bilder og for å gratulere dem med innsats og restaurering, sier Nord og legger til at det er uvesentlig for kunstneren hva som skjer med bildet.

– Det er det som skjer med engasjementet i samfunnet som betyr noe for ham.

Bildet forestiller Frp-toppen med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen. På skulderen har hun tatovert en Frp-logo.

