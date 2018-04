IS-siktet kvinne hadde bombeoppskrift på mobilen

innenriks

Kvinnen ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på Gardermoen 5. desember i fjor. De mener hun var på vei til Syria for å møte en fremmedkriger. Hun er siktet for forsøk på deltakelse i en terrororganisasjon.

PST fikk en rettsanmodning fra Storbritannia etter at en somalier ble pågrepet for lignende forhold. Ifølge Aftenposten hadde han kontakt med kvinnen i Norge. Dagen han ble pågrepet sendte han en melding til henne, som han kaller sin forlovede, der han skrev at han håper de «er blant dem som vil dele glede i livet etter døden», ifølge NRK.

I forrige uke ble han dømt til åtte års fengsel i Storbritannia for å prøve å slutte seg til IS.

PST opplyser til avisen at de startet etterforskning av kvinnen etter å ha gjennomgått elektroniske beslag. På hennes telefon er det funnet en oppskrift på hvordan man lager eksplosiver på et kjøkken, samt et av ekstremistgruppen IS' egne immigrasjonsskjemaer som hun har fylt ut, ifølge NRK.

PSTs etterforskning vil være ferdig en gang etter sommeren. Da vil det bli besluttet om det tas ut tiltale.

– I det tilfellet vil det bli den første IS-terrortiltalen mot en kvinne i Norge. Men det er viktig å påpeke at kjønn ikke er viktig for straffesaken, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST.

