innenriks

Rema, Kiwi og Extra økte sine markedsandeler siste kvartal. Meny, Spar, Bunnpris, Coop Prix og Coop Mega går noe tilbake, ifølge tallene. OBS og Joker står på stedet hvil, skriver Dagbladet.

Rapporten viser at Rema 1000 nå har 23,9 prosent av markedet. Sammenlignet med fjoråret betyr det en fremgang på et halvt prosentpoeng, og det innebærer at Rema har snudd en negativ utvikling.

Kiwi øker også og har nå 21,4 prosent av markedet.

(©NTB)