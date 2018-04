Jensen måtte forsvare Listhaug i BBC-program

innenriks

I intervjuet mandag måtte Jensen blant annet svare på spørsmål om tidligere justisminister Sylvi Listhaug, skriver NRK.

– Arbeiderpartiet har jo selv blitt rammet av terror. Jeg lurer på: hva må hun si for at du ikke skal ønske henne i ditt parti, spurte programleder Stephen Sackur.

– La meg først si at terrorangrepet som rammet Norge, var forferdelig. Men jeg mener det er bra at en politiker som trår feil, sier unnskyld. Derfor har vi lagt dette bak oss, svarte Jensen.

Sackur som omtalte Frp som et populistparti, hevdet at partiet spiller på frykt i sin retorikk.

– Vi er ikke et populistparti. Vi er et liberalistparti som også er bekymret for innvandring og strammer inn politikken på det området, svarte Jensen.

Sackur spurte så Jensen hvordan hun forklarer Listhaugs uttalelse om at det finnes «ulver i fåreklær» blant innvandrere, om Frp ikke er et populistparti.

– Dette er noe folk diskuterer hele tiden, og noe vi må ta tak i. Flertallet av innvandrere i Norge oppfører seg veldig bra, men vi må unngå at folk ikke blir integrert. Vi har også en god del av det, svarte Jensen.

Listhaug trakk seg som justisminister 20. mars. Hun mistet stortingsflertallets tillit etter at hun la ut en status på Facebook der hun påsto at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

