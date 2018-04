Arne Beck kåret til årets fotograf

innenriks

Beck fikk høyeste poengsum av 183 fotografer og 728 innsendte arbeid fra hele landet.

Beck mottok gullmedaljer for bildene «Desire – Anomaly» og «Enok Groven – Von Doren Watch Campaign». Han fikk bronsemedalje for bildet «Kairos – A portrait of time» og hederlig omtale for «Think Future–The Impressionist Magazine».

– En sterk samling bilder som viser stor bredde og teknisk mestring. Fotografen viser evne til også å kunne regissere modellene på en profesjonell måte. Dette gjør at han oppnår det lille ekstra som skal til for å kunne hente de høyeste poengsummene, skriver juryen i sin begrunnelse.

Beck har bachelor i kunsthistorie og nevroestetikk fra Universitetet i Bergen og driver sitt eget studio i byen, kalt Studio IMOTIV.

Norges Fotografforbunds landskonkurranse er Norges største fotokonkurranse og er åpen for medlemmer i Norges Fotografforbund og andre yrkesutøvende fotografer.

(©NTB)