Budene på Listhaug-maleri opp i 260.000 kroner

Studentene har ikke fått mye fred det siste døgnet, og har blitt nedringt av interesserte kjøpere. Det største budet hittil er nå på over 260.000 kroner, opplyser Emma Grace Knox til TV 2 lørdag kveld.

Det var gatekunstneren AFK som sto bak bildet som ble malt på et lerret som ble limt fast på en murvegg på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag.

Bildet forestiller Frp-toppen med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen. På skulderen har hun tatovert en Frp-logo.

Omstridt

Bildet skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med spraymaling natt til onsdag. Deretter tok studentene i kollektivet bildet med seg natt til fredag og klarte å restaurere det ved å bruke fire flasker med neglelakkfjerner.

Etter at dette ble kjent, har budene strømmet på, og studentene heller nå mot å selge det.

– Jeg tror nok vi heller mot å selge det mest fordi vi flytter fra hverandre i sommer. Vi bor jo i et kollektiv og ingen av oss har mulighet til å kjøpe noen av de andre ut, vi er tross alt fattige studenter, sier Wentzel.

– Kan dele opp summen

Kunstneren bak bildet har uttrykt seg positivt over studentenes innsats for å reparere bildet, og har ikke noe imot at de selger det videre. Han har imidlertid sagt at han håper studentene gir pengene til veldedighet.

– Vi har ikke bestemt oss for hvilken pris vi skal selge og om hvordan summen skal fordeles. Vi respekterer jo kunstnerens AFKs ønske om å gi pengene til veldedighet, men han har samtidig sagt at det er vi som bestemmer, sier Wentzel, og utelukker ikke at de vil dele opp summen.

Plenumsmøte

– Vi er interessert i å få en avklaring ganske raskt og må ta et plenumsmøte i kollektivet, sier hun.

Det siste døgnet har vært meget hektisk for studentene, og Wentzel innrømmer at de ble tatt litt på senga av all oppmerksomheten.

– Vårt poeng med å si ifra om dette til mediene var jo å fortelle at bildet var restaurert, noe vi mener er viktig for å ta vare på norsk politisk kunsthistorie. Vi hadde trodd at det ville bli et par oppslag, men vi var ikke forberedt på den voldsomme interessen. Fredagen ble en svært ineffektiv lesedag, og vi har alle sovet veldig dårlig i natt, sier hun.

