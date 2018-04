Støre lover grep mot barnefattigdom

innenriks

– En god barndom varer hele livet, men en dårlig barndom kan vare like lenge. Derfor er det vår plikt å gjøre alt vi kan for å gi langt flere en barndom som er så god at den varer livet ut, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

101.000 barn under 18 år bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, ifølge tall Statistisk sentralbyrå la fram denne uken. Det utgjør 10,3 prosent av alle barn og er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Barn med innvandrerbakgrunn er i flertall med 54,5 prosent.

På spørsmål om hvorfor barnefattigdommen øker, svarer Støre:

– Det er et uttrykk for at forskjellene øker i Norge. Sterke krefter virker i den retningen – barn og unge blir rammet av det. Arbeidslinjen er veldig viktig, men det kan ikke være hele svaret.

Nå varsler han et eget utvalg som skal gå gjennom Aps oppvekstpolitikk.

– Jeg vil at dette skal lede fram til en debatt på landsmøtet som skal gi oss et oppvekstpolitisk manifest der vi skal fremme forslag til endringer og forbedringer på de områdene der politikken kan gjøre noe, sier Støre.

Men dette vil koste, varsler han.

– Vi må være ærlige på at vi er nødt til å finne nye svar, og vi må være like ærlige på at det kommer til å koste.

Ap-lederen vil ikke utelukke en økning av barnetrygden, men han tror ikke det er hele svaret.

– Det viktigste er at foreldrene kommer i arbeid, og at vi har sterke fellesskap som gjør at disse barna ikke faller utenfor, men at de løftes opp, sier han.

