Frp hardt ut mot Høyres ønske om økte bilavgifter

Høyres programkomité har foreslått å øke engangsavgiften på diesel- og bensinbiler foran helgens landsmøte på Gardermoen.

– Det er uaktuelt for oss å gå i den retningen Høyre vil. Bare fordi flere velger seg mer miljøvennlige biler, så skal man hente inn penger fra folk på andre måter? Det går ikke. Vi skal sette ned avgifter, ikke øke dem, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til Bergens Tidende.

Statsminister Erna Solberg har sagt dette om forslaget:

– Vi har 9 milliarder kroner mindre i inntekt på statsbudsjettet fra engangsavgiften. Av og til trenger man skatteinntekter, sa Solberg til NRK.

Njåstad sier at økt engangsavgift er brudd på den politiske plattformen.

– Der står det at vi skal legge avgiftene om i en mer miljøvennlig retning, og ikke øke statens inntekter. Dette står helt klart i plattformen, og det binder Høyre og Venstre fra å gå i den retningen her.

Gode løsninger

Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter sier statsministeren ikke er tilgjengelig for noen kommentarer før landsmøtet åpner fredag.

Finanskomiteens leder og finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, sier til NTB at «Høyres landsmøte i ro og mak må få vedta sin primærpolitikk, akkurat slik Frp skal gjøre i sitt landsmøte senere i år».

– Suksessen med samarbeidet mellom de borgerlige partiene er at vi har gjensidig respekt for hverandres politiske primærstandpunkt. Likevel har vi de siste fem årene vist at vi sammen finner gode løsninger til det beste for Norge, sier Asheim til NTB.

– Knapt ha en effekt

På oppdrag fra NAF har Transportøkonomisk Institutt regnet på hvordan økt engangsavgift påvirker nybilsalget. Det vil ha marginal effekt, slår NAF fast i en pressemelding.

– Høyre ser for seg å ta inn 9 milliarder kroner i økt engangsavgifter, men det vil knapt ha en effekt på elbilsalget. Her må de tenke seg om to ganger og ikke gå for et forslag som vil ramme dem som ennå ikke har fått ta del i elbilbonanzaen, sier NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

