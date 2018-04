Ingen tatt av snøskred i Nordreisa

innenriks

Meldingen om snøskredene på Svartfjellet ved Rotsunddalen kom inn til nødetatene i 15-tiden torsdag ettermiddag.

– Vi føler oss sikre på at ingen er tatt av disse tre skredene etter å ha gjort flere helikoptersøk, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NRK.

Etter meldingen om skredene opplyste Augensen til Framtid i Nord at det var observert skispor i området. Trolig stammet disse fra et utenlandsk turfølge på ni personer.

Det ble søkt i skredområdene både med et luftambulansehelikopter fra UNN, et Sea King-helikopter fra Banak og to Bell-helikoptre fra Bardufoss. Hovedredningssentralen Nord-Norge betegnet det ene skredet som forholdsvis stort.

Så sent som onsdag ble et utenlandsk turfølge på tolv personer tatt av et snøskred i Kvænangen, men alle kom uskadd fra den rystende opplevelsen.

Det er farenivå 3 – betydelig snøskredfare – svært mange steder i landet disse dagene. På oversikten over skredutsatte områder på Varsom.no er det kun i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane at skredfaren betegnes som moderat. I alle øvrige fjellområder fra sør til nord er faren betydelig.