Wara: – Ingen områder i Justisdepartementet hvor jeg er inhabil

Før Wara overtok nøkkelen fra midlertidig justisminister Per Sandberg (Frp) fikk han spørsmål om kundelistene i First House og hans habilitet som justisminister.

– La meg være helt klar på at det ikke er noen områder i dette departementet som jeg ser at jeg kan være inhabil på. Jeg har stort sett jobbet med næring- og finanspolitikk og har ikke hatt noen kunder som det var naturlig å jobbe opp mot Justisdepartementet på, sa Wara.

Samtidig innrømmet han at dette ikke nødvendigvis er tilfelle når det gjelder andre departementer.

– Når det gjelder andre departementer kan det hende jeg noen ganger må gå ut på gangen under behandlinger, det har jeg skjønt ikke er så uvanlig, sa Wara.

Han understreket samtidig at det ikke er hans oppgave å offentliggjøre kundelistene fra First House, det er noe som konsulentselskapet selv må gjøre. Selskapet offentliggjorde onsdag ettermiddag en liste over kunder som selv hadde akseptert at dette ble gjort kjent.

Den nyutnevnte statsråden opplyste også at han aldri har hatt betalte oppdrag for Fremskrittspartiet mens han har jobbet i First House.

