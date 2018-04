Solberg ber First House om å være åpne om kundelister

innenriks

– Regjeringen kan ikke gå inn og endre på privatrettslige forhold, understreket statsminister Erna Solberg da hun fikk spørsmål om kundelistene til Tor Mikkel Wara fra hans tid i First House.

Akkurat som Sylvi Listhaug kommer Wara fra en stilling i dette konsulentselskapet.

– De har hatt kunder som har krav på konfidensialitet, det kan vi fra regjeringens side ikke endre på. Det samme ville vært tilfelle hvis en advokat ble justisminister, sa Solberg, som også la til at enhver statsråd selv har ansvar for å tenke over habilitetsspørsmål.

Betryggende svar

Hun ba samtidig First House om å være åpne om sine kundelister, og opplyste at hun og Wara hadde snakket om temaet og om han har hatt kunder som kan komme i konflikt med hans stilling som justisminister.

– Hovedbildet er at jeg har fått betryggende svar på at det er i liten grad snakk om kryssende forhold, slo Solberg fast.

First House offentliggjorde onsdag ettermiddag en liste over kundeforhold Wara har hatt som er allment kjent eller kunder som har akseptert offentliggjøringen.

Bred erfaring

Solberg benyttet også anledningen til å ønske Wara velkommen tilbake til rikspolitikken, og fortalte at hun satt sammen med ham i finanskomiteen i hennes første tid på Stortinget.

– Politikere har ofte blitt kritisert for å ha for lite erfaring fra arbeidslivet, nå får vi en statsråd som har bred erfaring, sa Solberg.

Hun mener at Wara har en stor jobb foran seg i et departement med høy aktivitet og et klart mål om å gjøre Norge enda tryggere.

– Nærpolitireformen, styrkingen av beredskapen og nye helikoptre er alle store oppgaver, og vi skal jobbe med uforminsket kraft framover for å styrke beredskapen. Vi står også overfor økende trusler spesielt innen IKT og cyberterrorisme, sa Solberg.

