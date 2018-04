Sandberg ute av tenkeboksen

innenriks

Frp-veteranen Per Sandberg er i dag fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister i tillegg til å være fiskeriminister. Før påske varslet Sandberg at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen. For jobben som justisminister på permanent basis ville bli hans hvis han ønsket den, etter det NTB fikk opplyst fra flere hold.

Dersom Sandberg blir ny justisminister, må en ny fiskeriminister på plass. Etter det NTB forstår ligger det ikke an til større endringer i denne omgang.

Det er muntlig spørretime på Stortinget onsdag, og statsråd på Slottet ventes å bli avholdt etter klokken 12 en gang.