Telenor-sjefen tjente over 14 millioner i 2017

innenriks

Brekke hadde en grunnlønn på 6,57 millioner kroner i fjor, en liten økning fra 2016. Bonusutbetalingen økte imidlertid fra 1 til 3 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Når man tar med pensjonsrettigheter og andre godtgjørelser, tjente Brekke til sammen 14,1 millioner kroner, viser selskapets årsrapport.

– Det ble godtgjørelse for alle. Telenor leverte godt og aksjekursen steg med nesten 40 prosent i 2017, sier kommunikasjonssjef Cathrine Stang Lund.

Samtidig håvet svenske Lars-Åke Norling, sjefen for Telenors thailandske mobilselskap DTAC, inn hele 15,75 millioner kroner i fjor, en liten økning fra året før. Norling meldte i mars at han går av som sjef for DTAC, men blir sittende fram til en etterfølger er funnet, og senest fram til september.

Av andre Telenor-topper kan nevnes konserndirektør Morten Karlsen Sørby som fikk utbetalt 9,4 millioner kroner i fjor, mens tidligere leder av Digital Businesses, Jon Gravråk, dro inn 9,5 millioner kroner.

(©NTB)