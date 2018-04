Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter

innenriks

Pasientene ble sendt til Haukeland sykehus i helgen. Samtlige skal være skrevet ut igjen. Foreløpig er det ingenting som tyder på at de har tatt varig skade av neddopingen.

– Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven, sier politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ifølge politiet har kvinnen langt på vei erkjent de faktiske forhold.

– Foreløpig tyder etterforskningen på at hun har gjort dette for egen bekvemmelighets skyld. Men vi er i en helt innledende fase i etterforskningen, sier han.

Den siktede sykepleieren var en innleid vikar. Politiet undersøker derfor om lignende kan ha skjedd ved andre sykehjem.

Bergen kommune skal gå gjennom rutinene rundt vikarbruken.

– Vi kan aldri garantere at det ikke skjer menneskelig svikt, men vi vil selvsagt se om det er noe vi kan lære av denne saken, slik at vi forhåpentligvis kan sørge for at det ikke skjer igjen. Noe sånt som dette har vi aldri opplevd før. Ikke av et slikt omfang, sier etatssjef Karl Henrik Nicolajsen for alders- og sykehjem.

