innenriks

Både hjelpemannskap og hunder deltok i søket etter at det gikk et snøskred ved Mefjordvatnan på Senja i Troms, opplyser politiet i Troms på Twitter. De meldte om raset like etter klokka 14 lørdag ettermiddag. Stedet der skredet gikk er et populært turområde, der flere var på tur lørdag.