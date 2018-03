NRK: Norge innkalt til russisk UD

innenriks

Det angivelige møtet kommer etter at Russland erklærte at de skulle utvise 150 utenlandske diplomater. Diplomatene som utvises, representerer land som til sammen har utvist et tilsvarende antall russiske diplomater, som følge av nervegiftattentatet i Salisbury.

Storbritannia hevder Russland sto bak angrepet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter. Selv nekter russerne for noen som helst involvering.

Norge har valgt å utvise én russisk diplomat.

– Vår opplevelse er at britene har levert god dokumentasjon, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB tirsdag.

NTB har fredag forsøkt å kontakte Utenriksdepartementet i forbindelse med dagens angivelige møte mellom Norges ambassadør til Russland og russiske myndigheter, uten at henvendelsen er blitt besvart.