Nordmenn kjøper hytter som aldri før

innenriks

Ifølge NRK er det mye som tyder på at trenden vil fortsette i år. Bare den siste uka har det vært massiv pågang, og meglere på Hovden i Setesdal melder at de blant annet har solgt fem hytter på én og samme dag denne påsken.

– Jeg har jobbet som megler på Hovden i 14 år og har aldri opplevd lignende. Hyttemarkedet koker, sier megler i DNB Eiendom, Eivind Bjorå, til kanalen.

Han opplyser at tre av hyttene de solgte denne uka gikk 300.000-400.000 kroner over prisantydning.

Bjørn-Erik Øye, hytteanalytiker i Prognosesenteret, bekrefter at hyttemarkedet koker. Ifølge deres tall skaffet 30.000 nordmenn seg hytte i 2017, og 7.000 av hyttene var nybygde.

– Antallet nordmenn som kjøper hytte har aldri vært høyere. Det har vært en eksplosjon de to siste årene og vi er overrasket over at trykket holder seg så høyt, sier han.

Årsakene er mange, men Øye viser blant annet at det er de store etterkrigskullene som i dag er den største kjøpergruppen. Mange av disse skaffer seg leiligheter og lever ut naturdrømmen på hytta, ifølge hytteanalytikeren.

(©NTB)