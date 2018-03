Mann som er siktet etter dødsfall i Tønsberg blir løslatt

innenriks

Politiet er foreløpig tilbakeholdne med informasjon om saken og vil foreløpig ikke si så mye om hvorfor de knytter mannen til saken. Han ble pågrepet bare få timer etter at kvinnen ble funnet død onsdag kveld.

– Det var jo en nabo dette her, og han var aktiv på stedet da politiet var der. Beskrivelser og forklaringer fra vitner blant annet førte til at vi gjorde en pågripelse av han, sier politiinspektør Magne Pedersen til NTB.

Mannen, som er siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge, avga forklaring natt til torsdag. Politiet vil ikke si noe om hva han har sagt i avhør eller hvordan han stiller seg til siktelsen, men opplyser til Tønsbergs Blad opplyser han blir løslatt i løpet av torsdagen.

– Når vi blir ferdig med avhørene og ransaking av boligen hans senere i dag, vil han bli løslatt, sier Pedersen til avisen.

Mistenkelig

Både Nettavisen og Tønsbergs Blad skriver at kvinnen i 40-årene hadde synlige skader da hun ble funnet død i et hus på Husøy ved Tønsberg, og at de har skjellig grunn til mistanke om at det har skjedd henne noe kriminelt.

Pedersen kan ikke bekrefte at kvinnen hadde synlige skader, og sier politiet avventer svar fra obduksjonen av kvinnen, som vil foreligge en gang etter påske ettersom rettsmedisinere ikke er tilgjengelig før tirsdag.

– Vi kan ikke gå inn på detaljer på eventuelle skader av hensyn til etterforskningen. Men det var tilstrekkelig til at vi valgte å etterforske saken som et mistenkelig dødsfall, sier Pedersen.

Den avdøde kvinnens nabo i 50-årene er foreløpig politiets eneste mistenkte i saken. Så vidt politiet vet hadde han ingen annen relasjon til avdøde enn at han var hennes nabo.

Forsinket

Pedersen opplyser at politiet har etterforsket åstedet gjennom natten og sikret en del beslag og spor.

Ut over torsdagen vil politiet fortsette etterforskningen på åstedet, samt undersøke om det er flere vitner som kan ha hørt eller sett noe.

Det er imidlertid obduksjonsrapporten det er knyttet mest spenning til. Det at den ikke vil foreligge før etter påske, betegner politiinspektør Pedersen som uheldig.

– Det er svært uheldig at det skal gå så lang tid uten at vi har obdusenter tilgjengelig. Vi har kodet dette som et mistenkelig dødsfall og prøver å finne ut hva som er årsaken til kvinnens død. Vi har sikret en del bilder og spor på stedet, men det er først når avdøde er obdusert at vi kan si noe nærmere om dødsårsaken, sier han til NRK.

