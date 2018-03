Fire nordmenn innbrakt for fyll i Strömstad

innenriks

– Det har vært ganske rolig her i Strömstad, og nordmennene som har kommet hit, har oppført seg veldig bra. Nå begynner de å dra tilbake til Norge, sa kommunepoliti Sara Olsson i Strömstad til NTB i 15.30-tiden skjærtorsdag.

På det tidspunktet hadde politiet innbrakt tre personer for fyll. Torsdag kveld meldte TV 2 at totalt fire personer ble innbrakt til politistasjonen i løpet av dagen for å sove av seg rusen.

– Det har ikke vært noen alvorlige hendelser. Alt i alt har det vært veldig hyggelig, sier Olsson.

Klatret på biltak på E6

På den norske siden av grensen var det heller ikke noen store hendelser.

– Klokken 9.42 fikk vi melding om en kortesje på 300 biler som kjørte mot Sverige via Oslofjordtunnelen. De ble gitt føringer av politiet om å holde seg til fartsgrensene. I tillegg har vi foretatt én avskiltning og gitt ett muntlig pålegg i forbindelse med utfarten til Sverige, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Skjærtorsdag ble det også meldt om to personer som klatret opp på taket på en grå personbil som var på vei sørover på E6 ved Moss.

– Vi har ikke funnet disse personene. Vi ser svært alvorlig på slike hendelser, og det ville helt klart medført førerkortbeslag, sier Sveen.

– Setter dere denne hendelsen i sammenheng med påskeutfarten mot Strömstad?

– Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng, ja. Det er forenlig med atferd som er observert tidligere år. Det er ingen som er meldt skadd i forbindelse med denne hendelsen, men dette er ting vi helt klart ønsker å unngå, sier Sveen.

Sto klare i Halden

Politiet var torsdag ettermiddag i beredskap i Halden-regionen i forbindelse med at folk vendte tilbake fra Sverige-turen.

– Vi er i Halden med en god del patruljer og mannskaper. Vi vil først og fremst forebygge hendelser, men vi kan reagere dersom det skulle være behov for det, opplyste Sveen.

