Feil rettet – togene går igjen på Østlandet

innenriks

Det var en feil i GSM-R-systemet, som sørger for kommunikasjon mellom trafikkstyringssentralene og togene, som førte til at alle tog ble satt på vent på Østlandet torsdag formiddag.

Om lag 20 minutter senere var feilen rettet.

–Jeg kan nå med glede kunngjøre at feilen er lokalisert og utbedret slik at trafikken er i gang igjen, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Han opplyser at reisende fortsatt likevel må regne med noen forsinkelser og innstillinger.

–Vi anbefaler folk å ta kontakt med flytoget eller NSB for å høre mer om sin avgang, sier Korslund.

Gina Scholz, kommunikasjonsrådgiver i NSB, bekrefter at togene går igjen. Hun opplyser imidlertid at en annen feil gjør at det fortsatt er stengt mellom Lillestrøm og Gardermoen/Eidsvoll.

–Det skaper problemer eksempelvis folk som skal til Hamar på The Gathering eller til flyplassen, sier hun, og legger til at hun håper Bane Nor raskt finner og utbedrer feilen.

Bane Nor opplyser at det er strømstans som fører til problemene mellom Eidsvoll og Lillestrøm. I en Twitteroppdatering ved 10.30-tiden skriver de at det fortsatt er strømløst mellom Lillestrøm og Eidsvoll, og at det er uvisst hvor lang tid feilrettingen vil ta.

(©NTB)