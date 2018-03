Bygd i Troms strømløs og evakuert etter ras – mange blir likevel værende

innenriks

Beslutningen om å tilby evakuering ble tatt etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjorde en vurdering av skredområdet onsdag kveld.

– Det er snakk om en frivillig evakuering. Noen har valgt å evakueres fordi de bor i områder som gir grunn til bekymring med tanke på skred, mens andre er evakuert på grunn av strømmangel, sier operasjonsleder Kåre Munkvold i Troms politidistrikt.

Det ble sendt to båter til bygda som hentet ut 23 personer og fraktet dem til Tromsø natt til skjærtorsdag. Kommunen har sørget for overnatting for de evakuerte i byen.

I løpet av torsdagen blir det gjort en ny vurdering av raset og forholdene i bygda. I mellomtiden har mange av beboerne i de foreløpig mindre skredutsatte områdene valgt å bli værende i Oldervik.

– Det er som en påsketur på hytte uten strøm og vann. Da strømmen gikk, kokte vi opp en kremet blåskjellsuppe på primusen og åpnet en flaske hvitvin, sier Oldervik-beboer Stig Pettersen til VG.

Ifølge iTromsø er det snakk om 80 fastboende som har valgt å bli værende i bygda. Arne Jacobsen er en annen av dem som har valgt å bli.

–Vi har vært ute en uværsnatt før, sier han, og legger til at folk i bygda er vant til å bli isolert fra omverdenen.

Veitrafikksentralen opplyser at arbeidet med å rydde veien ikke vil begynne torsdag på grunn av fare for nye ras. En ny vurdering vil tas i 11-tiden langfredag.

